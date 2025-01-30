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Архитектор Машков: для восприятия более уместны ясные и легко читаемые вывески

Вице-президент Союза московских архитекторов Илья Машков заявил, что обилие иностранных надписей на вывесках усиливает ощущение визуального мусора, сообщает «Крым 24» .

«Когда ты пробегаешь взглядом по фасаду, ты должен считать информацию и получить понимание, что это за здание», — отметил он.

Машков также добавил, что для эффективного восприятия более уместны ясные и легко читаемые вывески, которые будут понятны широкому кругу людей.

В Крыму стартовала реализация инициативы по замене вывесок с надписями, содержащими латинские буквы. Закон приняли 28 января 2025 года.