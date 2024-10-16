Архитектор рассказал, как решить вопрос с дефицитом парковочных мест в Москве

Архитектор Заливухин: в Москве должно быть четкое зонирование по застройке

Согласно проекту постановления правительства Москвы, изменится порядок расчета норматива по строительству парковочных мест, что позволит застройщикам сократить их количество. Теперь требуемое число парковок будет зависеть от площади стройобъекта и его расположения в городе. Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин отметил, что в столице нет четкого зонирования по застройке, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Проблема в том, что в генплане Москвы отсутствует зонирование. В городе должны быть распределены места, где и какие здания можно строить», — заявил эксперт.

Например, для высокоплотные многоэтажные дома должны возводиться рядом с транспортными узлами, чтобы компенсировать недостаток парковки. В то же время в районах, таких как Бирюлево, не следует возводить многоэтажные комплексы, считает Заливухин.

Он также указал на проблему размещения автомобилей у частных домов, особенно если в семье несколько машин. В условиях плотной застройки не хватает мест для парковки, что подчеркивает необходимость зонирования.

Архитектор добавил, что подобные трудности наблюдаются в крупных городах мира, таких как Нью-Йорк, Токио, Пекин и Шанхай. В нынешних условиях на одно парковочное место требуется 30 кв. м, что равно норме на человека. Это поднимает вопросы о будущем городской инфраструктуры и зонирования в Москве.