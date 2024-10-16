Архитектор рассказал, как решить вопрос с дефицитом парковочных мест в Москве
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Согласно проекту постановления правительства Москвы, изменится порядок расчета норматива по строительству парковочных мест, что позволит застройщикам сократить их количество. Теперь требуемое число парковок будет зависеть от площади стройобъекта и его расположения в городе. Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин отметил, что в столице нет четкого зонирования по застройке, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Проблема в том, что в генплане Москвы отсутствует зонирование. В городе должны быть распределены места, где и какие здания можно строить», — заявил эксперт.
Например, для высокоплотные многоэтажные дома должны возводиться рядом с транспортными узлами, чтобы компенсировать недостаток парковки. В то же время в районах, таких как Бирюлево, не следует возводить многоэтажные комплексы, считает Заливухин.
Он также указал на проблему размещения автомобилей у частных домов, особенно если в семье несколько машин. В условиях плотной застройки не хватает мест для парковки, что подчеркивает необходимость зонирования.
Архитектор добавил, что подобные трудности наблюдаются в крупных городах мира, таких как Нью-Йорк, Токио, Пекин и Шанхай. В нынешних условиях на одно парковочное место требуется 30 кв. м, что равно норме на человека. Это поднимает вопросы о будущем городской инфраструктуры и зонирования в Москве.