Андрей Воробьев: 602 аварийных объекта и недостроя снесли в Подмосковье в 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе борются с аварийными, недостроенными и самовольными объектами. Всего с начала года было ликвидировано 602 таких строения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Более 12 тыс. недостроев было выявлено в области с 2018 года. Они вызывают беспокойства, связанные и с безопасностью, и с обликом городов. За это время удалось ликвидировать порядка 8,2 тыс. из них: почти 4,3 тыс. — снесли, а около 3,9 тыс. — достроили и ввели в эксплуатацию.

«Только с начала года ликвидировали 602 аварийных и самовольных объекта — в Ступине, Щелкове, Раменском, Мытищах, Дмитрове и других округах. Еще порядка 4 тыс. объектов сейчас в работе, 700 из них завершим до конца года. Хотел бы поблагодарить всех, кто обращает внимание на проблемные объекты и помогает делать наше Подмосковье комфортней», — сказал губернатор.

Он добавил, что очень важно, чтобы на месте, где раньше была «заброшка» или аварийный дом, который расселили, появлялись школы, детские сады и поликлиники, уютные пространства для отдыха.

Работы по недостроям в округах

Фото - © Демонтаж заброшенного долгостроя на ул. Оранжерейной, Красногорск/Мишуков Артём Фото - © Снос столетнего жилого дома на ул. Свободы, Кашира/Дубров Иван Фото - © Многопрофильный медцентр в пгт Михеево г.о. Ступино

Так, в г. о. Клин снесли недостроенное трехэтажное здание торгового центра на ул. Гагарина. На этой территории возведут новый объект. Сейчас там завершают демонтаж строительных конструкций и очищают площадку от строительного мусора.

В Апрелевке Наро-Фоминского г. о. достроили шестиэтажное здание около парка «Дубки» площадью более 6 тыс. кв. м, которое начали возводить еще в 2006 году. Там разместят современный деловой центр.

В пгт Михеево г. о. Ступино новую жизнь дали пустующему зданию бывшего образовательного учреждения на ул. Горького, где также раньше размещалась автошкола. Объект был передан в аренду. Там провели капремонт, благодаря чему в обновленном здании открылся многопрофильный медицинский центр.

В Банном переулке в г. о. Ступино уже демонтировали расселенные дома № 4 и 5, на очереди — еще два. Там возведут сквер, где будут отдыхать жители близлежащего квартала и другие горожане. Для удобства автовладельцев рядом построят парковочное пространство.

В Звенигороде снесли недостроенное здание многоквартирного жилого дома на ул. Радужная в мкр. «Южный», которое начали возводить еще в 2000-х. Недострой портил облик территории, конструкции пришли в аварийное состояние. Сейчас площадка расчищается от строительного мусора. Жители попросили возвести на этом месте благоустроенный сквер.

Также в Звенигороде на территории санатория «Поречье» снесли аварийный пятиэтажный дом (№ 35) 1964 года постройки, который был расселен по региональной госпрограмме. Сейчас решается вопрос, что появится на его месте.

Как сообщить о недострое

Все самовольные, аварийные и недостроенные объекты представлены на интерактивной карте «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». Жители могут узнать информацию о них, сроки ликвидации или восстановления, а также сообщить о выявленных недостроях.