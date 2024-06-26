76 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Подмосковье за неделю

С 17 по 21 июня на территории Подмосковья прошло 76 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах принял участие 194 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,2 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество, выставленное на торги и как подать заявку для участия в торгах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности максимального информирования представителей бизнеса о доступных им мерах поддержки.



Глава региона также отмечал, что программа предоставления участков для бизнеса в Подмосковье является приоритетной.