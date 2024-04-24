6 тыс занятий проведено в центре добрососедства ЖК «Столичный» Подмосковья

В новых жилых комплексах Подмосковья реализуют центры добрососедства. Один из таких работает в ЖК «Столичный», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сегодня в общественном пространстве для жителей доступен ряд различных активностей: мастер-классы для взрослых и детей, спортивные мероприятия, практики, занятия и многое другое.

Соседский центр в ЖК «Столичный» был создан пять лет назад. За время его работы было проведено почти 6 тысяч занятий разной направленности. Их участниками стали более 10 тысяч человек.

ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 га. Инфраструктура «Столичного» продумана до мелочей, здесь расположено 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.