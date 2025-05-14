532 многодетные семьи Подмосковья получили бесплатные участки с начала года

За 4 месяца 2025 года администрации городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечили 532 многодетные семьи бесплатными земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«С 2011 года, когда был принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области, землю получили 38073 семьи с тремя или более детьми. Для предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми муниципальными образованиями сформировано 3 570 участков, еще 2 789 — на стадии формирования», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Лидерами среди подмосковных округов, где за 14 лет обеспечили наибольшее количество семей, стали следующие муниципалитеты: Орехово-Зуевский, где администрация передала земельные участки 1 789 семьям, Серпухов, где обеспечили 1 658 многодетных, Подольск — 1 519, Богородский — 1 513 и в Щелково — 1 343 семьи.

Для того чтобы встать в очередь на получение земельного участка, многодетная семья должна соответствовать следующим условиям:

члены многодетной семьи являются гражданами РФ;

родители либо одинокий родитель имеют место жительства на территории Московской области не менее 10 лет непрерывно;

трое и более детей многодетной семьи имеют место жительства на территории Московской области;

члены многодетной семьи не имеют земли площадью 0,06 га и более на территории Московской области;

члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (их частей) на территории Московской области;

члены многодетной семьи не производили на территории РФ отчуждение земли площадью 0,06 га и более с 01.06.2011 года;

члены многодетной семьи стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Московской области.

В Московской области с августа прошлого года введена новая мера социальной поддержки «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка». Услугу оказывает министерство социального развития Московской области. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей, право на нее имеют семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка. С момента введения новой меры поддержки денежную выплату получили 5 559 семей.

Для удобства на региональном портале Министерством соцразвития запущена услуга, которая позволяет подать заявление о выплате не выходя из дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.