378 многодетных семей Подмосковья обеспечили землей за I квартал этого года

В Подмосковье одной из льгот для многодетных семей является бесплатное предоставление земельных участков. За первый квартал 2025 года земельные участки получили 378 многодетных семей в 34 городских и муниципальных округах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На каждый округ Подмосковья возложена обязанность по обеспечению многодетных семей земельными участками. Всего с момента старта работы в данном направлении землю получили 37 939 многодетных семей. На сегодня в очереди на получение участка остаются 17 290 семей. Отдельно стоит задача и по земельным ресурсам, ведь есть муниципалитеты, имеющие дефицит свободных земель. Работа по формированию земельных участков не прекращается: 3649 участков сформировано, на стадии формирования — 2672», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Отметим городские округа, которые за три месяца этого года обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей своего муниципалитета. Это: Домодедово, где администрация передала земельные участки 116 семьям, Электросталь, где участки получили 28 семей, Пушкинский, где обеспечили землей 23 многодетные семьи, в Подольске, Ленинском и Солнечногорске участки передали по 21 семье в каждом округе.

Лидерами с наибольшим процентом обеспечения за время реализации программы являются следующие муниципалитеты: Лотошино и Шаховская — 100%, Долгопрудный, Луховицы, Серебряные Пруды и Ступино — 99%, Кашира — 98%, Волоколамский, Зарайск — 97%, Талдомский — 96%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.