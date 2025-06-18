2 коммерческих помещения выставили на торги в московском районе Ростокино

Бизнесмены могут купить на городских торгах два нежилых помещения в районе Ростокино в столице. Объекты подойдут для открытия практически любого бизнеса, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобретение коммерческого помещения у города — простая, удобная и прозрачная процедура, которая проходит полностью онлайн. Участники торгов могут даже не выезжать на объект для осмотра, а воспользоваться функцией 3D-тура на Инвестиционном портале Москвы. Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользуются объекты на первых этажах и в подвалах — в первом квартале 2025 года их доля составила 85% от всех реализованных помещений», — сказал Пуртов.

Он добавил, что два подобных лота сейчас доступны в районе Ростокино. У них свободное назначение, отдельный вход с улицы. Их площадь составляет 51 и 87,4 кв. м.

Одно из помещений располагается на первом этаже дома 135А на проспекте Мира. Оно подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Второе — в подвале дома 6 на улице Сергея Эйзенштейна. Здесь, кроме уже перечисленных коммуникаций, есть газоснабжение. Покупатель данного объекта должен соблюсти требования, связанные с порядком содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

Заявочные кампании будут продолжаться до 25 и 30 июня, а торги состоятся 4 и 9 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия предпринимателям понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для этого выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» размещается информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».