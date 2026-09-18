19% покупателей вторичного жилья назвали покупку инвестицией

Почти каждый пятый россиянин, купивший или планирующий купить вторичное жилье, рассматривает сделку как инвестицию: для аренды или перепродажи, сообщает «РБК Недвижимость» .

Опрос «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы» показал: 14% респондентов покупают или планируют купить готовую квартиру для сдачи в аренду, еще 5% — для перепродажи. Сохранение капитала целью сделки назвали 11% участников.

Треть опрошенных хочет улучшить жилищные условия: расширить площадь, выбрать район удобнее или дом качественнее. Первое жилье и разъезд с родственниками назвали причиной 19%, переезд в другой район или город — 16%.

Среди тех, кто купил жилье или планирует сделку в ближайшие три года, 36% главным критерием назвали цену. Инфраструктура важна для 32%, состояние квартиры, планировка и транспортная доступность — для 29% каждый. К преимуществам вторичного жилья участники отнесли инфраструктуру, более доступную цену, близость к работе и учебе, быстрое заселение и возможность оценить состояние дома.

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