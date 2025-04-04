17 тыс градпланов земельных участков оформили в Подмосковье с начала года

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — документ, определяющий параметры застройки участка: разрешенное использование, высотность, минимальные отступы от границ, зону размещения. Документ является обязательным для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«За первый квартал 2025 года для целей проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов выдано 17 тысяч градпланов. Почти 40% из них — под объекты нежилого назначения. В частности, под складское назначение подготовлено 800 градпланов, производственное — более 400, порядка 300 — под объекты торговли и услуг, в том числе офисно-деловые центры, под сельскохозяйственную деятельность — 130», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Общее количество выданных документов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 20%, тогда было выдано 13,3 тыс. градпланов.

«ГПЗУ — это ранний индикатор инвестиционных намерений, так как его получают на этапе планирования проекта. Динамика увеличения количества запросов документа указывает на повышение интереса к региону со стороны бизнеса и девелоперов. На зарезервированных территориях в перспективе появляются объекты, создающие новые места приложения труда», — добавил министр.

На земельные участки, предназначенные под ИЖС, за первый квартал текущего году выдано порядка 10 тыс. ГПЗУ, это 58% от общего количества. Согласно законодательству для строительства индивидуальных жилых домов ГПЗУ не является обязательным документом, но несмотря на это, среди жителей региона сохраняется высокий спрос на госуслугу. Именно на базе ГПЗУ можно получить представление о том, можно ли строить на земельном участке и в каких параметрах. Тем самым, граждане могут быть предупреждены о покупке неликвидного земельного актива.

В числе градостроительно активных городских округов — лидеров по количеству выданных ГПЗУ за указанный период: Раменский — 1 648, Истра — 1 211, Дмитровский — 1 096, Одинцовский — 1 063, Можайский — 797.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6909, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.