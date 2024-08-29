14 крупных промобъектов строят на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва»

14 новых масштабных промышленных объектов строят на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Под них выделено 120 тыс. квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На крупной территории, общая площадь которой 290 тыс. квадратных метров, уже работают производства около 50 фирм. Чуть более 30 из них функционируют в статусе резидента особой экономической зоны.

На территории ОЭЗ создают медицинские и фармакологические препараты, микроэлектронику. Суммарно компании дали работу более 3,8 тыс. специалистов.

Некоторые фирмы, размещенные в «Технополис Москва», занимаются расширением. Другие только запускают производство на территории ОЭЗ. В следующем году рабочие места планируют создать еще для двух тыс. человек.

Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина наращивается научно-промышленный потенциал мегаполиса. К концу 2025 года к сдаче на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис Москва» подготовят 120 тыс. «квадратов» промышленных площадей.

Сейчас на территории ОЭЗ строят 14 крупных промышленных объектов. При этом на 11 из них деньги выделили инвесторы.

Из новых проектов уже построили два завода — «Элта» и «Ди Вай Технолоджис». Под них было выделено 20 тыс. квадратных метров площади.

Почти достроили производственный корпус еще одного производства — «Совэлмаш». Под него выделили 14 тыс. «квадратов».

В будущем в «Алабушево» будут создавать разные виды товаров. От обычной, автоэлектроники до глюкометров и двигателей.

Так, в третьем квартале 2024 года фирма «Исткомпис Рус» запустит на территории ОЭЗ выпуск сим-карт российского производства. Площадь промышленного корпуса составляет две тысячи «квадратов». Объект уже достроен, осталось благоустроить территорию и завезти необходимое для работы оборудование.

Компания «Генериум-Некст» будет создавать препараты для людей, страдающих наследственными и редкими болезнями. Площадь объекта составит 29 тыс. «квадратов». В проект вложили четыре млрд рублей. Его планируют запустить к концу 2024 года.

«Генериум-Некст» в 2022-м уже запустил в эксплуатацию предприятие, которое специализируется на упаковке лекарств. Оно обрабатывает 150 тыс. единиц продукции в год.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что на площадке «Алабушево» начинает работать крупный кластер по созданию разных лекарств. Среди них есть и критически необходимые для России препараты, которые никогда в стране не создавались, а закупались за рубежом.

На территории ОЭЗ откроют восемь ключевых фармкомпаний РФ. С двумя фирмами подписали договор о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Например, фирма «Россиум Био» построит завод. На нем будут производить лекарства для людей, страдающих орфанными, онкологическими и генетическими болезнями. В проект вложено 44,7 млрд рублей. Благодаря ему появятся 1,1 тыс. рабочих мест.

Компания «Фармстандарт» построит в РФ объект инфраструктуры, на котором будут создавать лекарства из плазмы крови — альбумина и иммуноглобулина. Такое предприятие станет первым в РФ. Оно даст работу 600 людям. Проект вложит в экономику Москвы 18 млрд рублей.

На территории ОЭЗ в 2024 году также собираются запустить новейший лабораторно-производственный корпус № 5. Его площадь составит 26 тыс. «квадратов».

Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что для увеличения производственных площадей нужны были дополнительные энергетические мощности. Поэтому во втором квартале 2024 года была достроена третья очередь электроснабжения, мощность которой составила 51 мегаватт. Это девять тепловых пунктов и 96 километров электросетей.

Все подстанции успешно подключили. Энергоустановки уже используются.

Также к новым газовым сетям подключили компании, которые занимаются производством препаратов. Среди них — «Биокад», «Велфарм-М» и «Р-Опра». На основе них были подписаны офсетные контракты с городом.

«Технополис Москва» — особая экономическая зона, обладающая специальным юридическим статусом. Инвесторы могут заниматься на ее территории бизнесом по особому льготному режиму.

Высокотехнологичные предприятия располагаются на территории шести площадок ОЭЗ — «Микрон», «Печатники», «Руднево», «Алабушево», «Ангстрем» и «МИЭТ». Их общая площадь составляет 280 гектаров.