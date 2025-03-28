12 участков областной собственности передали в аренду в I квартале 2025 г

Мособлимущество за I квартал текущего года предоставило в аренду через торги 12 земельных участков областной собственности в городских округах Дубна, Жуковский, а также муниципальных округах Чехов и Раменский. Общая площадь арендуемых у государства земель превысила 17,6 га, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, в аренду переданы 8 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», еще 4 участка имеют разные виды разрешенного использования и предназначены для коммерческого использования, индивидуального жилищного строительства, обеспечения дорожного отдыха и туристического обслуживания. Ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят порядка 20,3 млн рублей.

Арендованные сельхозземли имеют площадь от 2 до 2,4 га и находятся в д. Гришино муниципального округа Чехов. Арендаторы получили возможность использовать их в течение 10 лет.

Участок с видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Деловое управление, Магазины, Общественное питание, Спорт» находится в Жуковском и может использоваться арендатором в коммерческих целях. На участке, предназначенном для обеспечения дорожного отдыха в д. Становое муниципального округа Раменский, арендатор может организовать объект придорожного сервиса и использовать его для предоставления гостиничных услуг, создания пункта общепита или магазина. На земле с ВРИ «Туристическое обслуживание» в деревне Мещерское муниципального округа Чехов можно организовать туристический объект, к примеру, гостиницу, пансионат, кемпинг, дом отдыха (без лечения) или детский лагерь. А землю для индивидуального жилищного строительства в Дубне можно смело использовать для строительства дома.

Торги в Подмосковье проводятся Комитетом по конкурентной политике Московской области в электронной форме, преимуществом которой является то, что в них можно участвовать удалённо, 24/7, и такие сделки всегда юридически чистые.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер. Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подаётся заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион.

Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минмособлимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.