В Одинцовском округе отремонтировали 30 муниципальных и региональных дорог

«В Одинцовском округе завершили ремонт более 47 км покрытия на 14 региональных и 17 муниципальных участках дорог, обеспечив комфортный проезд более 400 тысяч жителей округа к домам, медицинским и образовательным учреждениям. В связи с интенсивностью движения укладка покрытия выполнена с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. На некоторых участках еще продолжаются работы по нанесению разметки», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной сети в рамках нацпроекта БКД заменили 29 км старого покрытия. Работы провели в черте г. Одинцово — больше 2,5 км дорожного полотна отремонтировали на ул. Акуловской, соединяющей Можайское и Минское шоссе. Порядка 1,9 км покрытия обновили на четырех участках развязки на 19 км Можайского шоссе в районе БЦ «Кутузовский меридиан» и станции МЦД Сколково в п. Трехгорка, ежедневно здесь проезжает порядка 48 тыс. автолюбителей по пути в столицу.

Для комфортного передвижение жителей малых населенных пунктов ремонтные работы завершили на участке Можайского шоссе в п. Часцы, на участке Наро-Фоминского шоссе от СНТ Прожектор-1 до СНТ Березка и на Буденовском шоссе от д. Переделки до Минского шоссе. Покрытие также обновили на участке от д. Аниково до остановки «Поворот на Шарапово», а также центральную улицу в д. Ларюшино. Кроме этого, специалисты «Мосавтодора» уложили 8 км нового асфальтового покрытия на четырех участках дороги «Шихово — Шарапово — Кубинка»: в с. Шарапово, у остановки «Пронское», между д. Пронское и п. Старый городок и на участке от больницы № 3 до местного стадиона в п. Старый городок.

На муниципальной сети привели в норматив не только дороги, но и тротуары общей протяженностью почти 19 км. В 5-м микрорайоне на ул. Говорова отремонтировали и тротуар, и проезжую часть — на улице находятся Лингвистическая гимназия и гимназия № 14. В г. Звенигороде также отремонтировали проезжую часть и тротуар на Нахабинском шоссе — рядом расположены детский сад № 2, школа № 4 и социальный фонд и на ул. Пролетарской — путь к школе № 2 имени М. А. Пронина, Одинцовской областной больнице, детскому саду № 7, музыкальной школе стал удобнее. В д. Мамоново обновили покрытие на тротуаре и проезжей части на ул. Колхозной — здесь находится поликлиника № 2. Также ремонт дорог провели в деревнях Подушкино, Чигасово, Жуковка, Марьино, Сальково и Горловка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.