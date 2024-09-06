Строительство 35 км новых линий наружного освещения завершили в Подмосковье

В Московской области продолжается подключение новых линий освещения, построенных вдоль региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К подключению готовы еще семь линий наружного освещения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Программу строительства 35 км линий освещения завершили — новые линии появились 23 участках вылетных трасс в 11 округах. Ранее были подключены шесть участков на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на Фряновском шоссе в Щелкове. Сейчас готовы к подключению еще семь участков в Электростали, Можайском, Раменском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Освещение включат на дорогах у СНТ Мечта Павлово-Посадского округа, у деревни Степаново в Электростали, на Можайском шоссе у СНТ Труд Можайского округа, на участке между деревнями Евсеево и Фатеево Орехово-Зуевского округа, а также в Раменском округе: на участке от д. Жирово до с. Карпово и на двух участках Егорьевского шоссе в территориальном управлении Кратово.

Продолжаются работы по подключению и введению в эксплуатацию еще 10 линий освещения на Быковском, Егорьевском, Можайском, Носовихинском и Рогачевском шоссе в Егорьевске, Люберцах, Дмитровском, Ленинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском и Раменском округах. Ознакомиться с участками можно на сайте Минтранса Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году построили 17 км линий дорожного освещения в Серпухове, Луховицах, Мытищах, Солнечногорске, Зарайске, а также Дмитровском округе. Все участки были выбраны, исходя из аварийности и интенсивности дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.