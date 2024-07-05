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В сфере обрабатывающей промышленности Подмосковья работают свыше 500 тыс человек

В Московской области 5 июля отмечается день работника промышленности. На сегодняшний день в регионе работают более 18 тысяч обрабатывающих производств. В этой сфере задействованы более полумиллиона человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Промышленность — это основа экономики нашей области. Особый вклад вносят обрабатывающие производства, ведь это и продукты питания, и лекарства, и другая продукция», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье занимает лидирующие позиции по многим показателям. В их числе — 2-е место по эффективности промышленной политики и 2-е — по обрабатывающей промышленности. Большое внимание уделяется развитию высокотехнологичных отраслей производства. Активно работают действующие индустриальные парки и строятся новые.

«В Московской области огромное внимание уделяется поддержке, в том числе законодательной, и развитию промышленной сферы. Важно увеличивать инвестиции в промышленность, поддерживать новые инициативы и создавать благоприятные условия для роста высокотехнологичных отраслей. Ведь это — гарантия стабильного и устойчивого развития Подмосковья», — добавил Игорь Брынцалов.

Земельный участок в аренду за 1 рубль

Услуга предоставляется производителям товаров импортозамещения в сферах: машиностроение/металлургия; пищевая промышленность; химическая промышленность; фармацевтика и медицина; электроника; строительные материалы; сельское хозяйство; легкая промышленность; кабельная промышленность; косметика; авиастроение; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Стоимость аренды: 1 рубль в год. Срок льготной аренды: 3 года.

Земельный участок в аренду без торгов

Получатели — юридические лица, реализующие проекты в сферах: обрабатывающие производства, индустриальные парки, научные центры, распределительные центры, АДЦ, гостиницы; развитие сферы туризма, сельского и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, рынков; строительство дорожной и транспортной инфраструктуры, ТПУ, АЗС, объектов по обращению с отходами; размещение объектов культуры, спорта, здравоохранения, образования, социальной защиты, коммунального обслуживания и др.

Период аренды: в соответствии с соглашением (от 3-х лет).

Выкуп земельного участка: 15% от кадастровой стоимости; 7,5% от кадастровой стоимости для округов: Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Волоколамского, Талдомского и Орехово-Зуевского округов.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Налоговые льготы

Налоговые льготы прямого действия для инвесторов.

Объем инвестиций: от 50 млн рублей.

Налог на прибыль: 15,5% до 1 января 2025 года.

Налог на имущество: 0% на 4 года (с даты принятия имущества к учету); 0% на 10 лет (с даты принятия имущества к учету).

Получить подробную информацию обо всех мерах поддержки и подать заявки можно на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.