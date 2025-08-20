В Подмосковье стартовало формирование нового созыва молодежных парламентов

В городских и муниципальных округах Московской области началось формирование молодежных парламентов нового созыва. Молодые люди, готовые реализовывать социальные инициативы и участвовать в общественной жизни своего округа, уже сейчас могут заявить о себе – в настоящий момент проходит прием заявок от кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Системе молодежных парламентов Московской области в этом году исполняется 15 лет. За это время институт стал настоящей школой лидерства для сотен активных ребят, которые сегодня работают в органах власти и общественных организациях. Молодежные парламенты – это возможность получить опыт законотворчества и реализовать собственные инициативы», – отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

После подачи заявки кандидаты пройдут собеседование с членами конкурсной комиссии – главами муниципалитетов, председателями советов депутатов, депутатами Мособлдумы. Войдут в новый созыв Молодежного парламента лучшие претенденты.

Подробную информацию о порядке формирования молодежных парламентов можно узнать в администрации своего муниципального образования.

