В Подмосковье рассказали, какие меры поддержки предусмотрены для школьников

В Московской области совсем скоро будет отмечаться День знаний. Новый учебный год начнется 2 сентября. А 1 сентября в парках Подмосковья для школьников будет подготовлена праздничная программа, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Учителя, родители и, конечно, мальчишки и девчонки, ждут этот праздник. Больше всех волнуются будущие первоклассники — для них это новый этап в жизни. Любому ребенку хочется, чтобы тетради, фломастеры, рюкзак — все было самым красивым. А у родителей всегда при этом возникает вопрос, как порадовать ребенка и при этом уложиться в бюджет. Одежда, учебники, канцелярские товары — много всего нужно. Для того чтобы это было по силам всем нашим родителям, в регионе действуют меры поддержки. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок был готов к школе», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Многодетным семьям выплачивается по 3 тысячи рублей на каждого школьника на покупку формы. В этом году выплата предоставлена свыше 135 тысяч раз. Объем финансирования из бюджета региона составил более 406 млн рублей.

«Помимо этого, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают дополнительно 7 тысяч рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тысяч рублей. Такая поддержка предоставлена 20 тысяч раз, на эти цели в бюджете заложено 140 млн рублей», — отметил спикер Мособлдумы.

Для семей с невысокими доходами, где ребята в этом году впервые идут в школу, бесплатно предоставляется рюкзак первоклассника, в котором собраны все самые необходимые школьные принадлежности. Подарочные наборы получили свыше 3,7 тысячи первоклашек, в том числе и ребята, которые приехали учиться к нам из Белгородской и Курской областей.

Меры поддержки школьников в Подмосковье

Выплаты на школьную форму

Выплата на форму (на каждого школьника) в размере 3 тыс. рублей положена многодетным семьям.

Многодетным семьям с невысокими доходами (меньше 18,3 тыс. рублей на человека) доплачивают еще 7 тыс. рублей (общая сумма 10 тыс. рублей).

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тыс. рублей на человека) выплачивается более 13 тыс. рублей.

Выплаты предоставляются в проактивном режиме.

Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуг» или воспользоваться чат-ботом в Телеграмме.

Рюкзак первоклассника

Семьи с невысокими доходами ежегодно получают подарочный рюкзак для первоклассника со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребенка, то право на получение набора появляется автоматически. Если семья не признана малоимущей, то необходимо подать заявление на получение набора через портал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.