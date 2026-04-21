В Подмосковье работают более 3,1 тыс старост

День местного самоуправления отметили 21 апреля в России. В Московской области сегодня работают свыше 3,1 тысячи сельских старост и более 160 территориальных общественных самоуправлений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Этот день отмечают те, кто находится на самом переднем крае общения с жителями. Те, кто каждый день решает вопросы шаговой доступности: от освещения в подъезде до благоустройства парка, от ремонта дороги до организации праздника для детей», — сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, Подмосковье считается одним из лидеров по внедрению муниципальных практик и управленческих решений. В регионе работают 3,1 тысячи сельских старост и свыше 160 ТОС. Муниципалитеты обмениваются лучшими наработками между собой и с другими субъектами страны.

«Миссия местного самоуправления — важнейшая для государства и общества. Это фундамент, на котором строится доверие людей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что региональный парламент последовательно укрепляет систему местного самоуправления. В Московской области учрежден День сельского старосты, введены единое удостоверение и нагрудный знак. Законодательно закреплен статус советов старост при главах муниципалитетов для координации работы и взаимодействия с администрациями. Кроме того, в сходах по выборам старост могут участвовать жители, не имеющие регистрации, но владеющие домом в сельском населенном пункте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.