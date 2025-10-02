В Подмосковье отправили около 1,5 т урожая бойцам на СВО

Важной частью форума стала выставка урожая, выращенного садоводами Щелковского округа. Выставка продемонстрировала не только мастерство подмосковных дачников, но и их поддержку российских военных. Собранный урожай — порядка 1,5 тонны овощей и солений, — был отправлен в качестве гумпомощи в зону специальной военной операции.

Председатель СНТ «Лужки» Нелли Приписнова приехала на выставку с богатым урожаем: тыквы, яблоки, пастила из яблок, огурцы, помидоры. «У нас есть даже варенье из помидоров черри. Его варят не все, но оно очень вкусное. Также у нас есть соленья, все это делается в садоводстве, практически в каждом огороде все это есть и растет. Тут все свое, чистое, натуральное. Банки, которые мы законсервировали, передадим нашим воинам. Пусть едят на здоровье и возвращаются домой с победой и успехами».

Собранную гумпомощь передадут в зону СВО волонтеры «Молодой гвардии Единой России». Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц отметила, что «с начала специальной военной операции ребята собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи. Более 300 активистов выезжали на новые территории, такие как Донецк, Луганск, Мариуполь и другие, а также ежемесячно проводится более ста акций в поддержку этих регионов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.