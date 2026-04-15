В Подмосковье направили более 500 млн рублей на центр «Ясенки»

Более 500 млн рублей за три года направили на реконструкцию и оснащение реабилитационного центра «Ясенки» в Подмосковье, где с 2023 года прошли лечение свыше 700 участников спецоперации. Учреждение посетил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Участников спецоперации принимают в центре «Ясенки» с 2023 года — с момента принятия соответствующего закона. За это время лечение здесь прошли более 700 бойцов. Учреждение посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава профильного комитета Андрей Голубев и заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

«За три года «Ясенки» кардинально преобразились. Был построен плавательный центр, закуплено около 100 единиц нового оборудования. Финансирование составило более 500 млн рублей. На этот год направим еще 66 млн рублей для обновления учреждения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что по запросу врачей дополнительно проработают вопрос о приобретении аппарата для УЗИ-диагностики.

Директор центра Михаил Маслов сообщил, что совместно с фондом «Защитники Отечества» и автошколой «Для своих» организованы практические занятия по вождению автомобилей с ручным управлением. Месяц назад по инициативе жителя Ленинского округа Анатолия Каткова в учреждении открыли многофункциональный компьютерный класс и запустили занятия по управлению БПЛА.

В 2025 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в центре открыли плавательный комплекс с бассейном на три дорожки и тренажерами.

«Парни могут заниматься не только плаванием, но и для эмоциональной разгрузки — дайвингом. Это может определить их дальнейший путь: при желании они получат сертификат и смогут стать инструкторами», — пояснил Михаил Маслов.

Благодаря современному оборудованию специалисты берутся за самые сложные случаи. Так, житель Дмитровского округа Александр Демин во время лечения смог отказаться от инвалидного кресла. С 2024 года Мособлдума закрепила законодательно право родственников находиться рядом с бойцом в период реабилитации.

«Я общаюсь с коллегами из разных регионов, и везде «Ясенки» приводят в пример. Самое главное — здесь теплое отношение к бойцам», — отметил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.