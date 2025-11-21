В Мособлдуме прошла встреча с участниками XIII форума городов-побратимов

Участников встречи поприветствовал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Он отметил, что «у нас 45 городов Подмосковья имеют своих побратимов в Беларуси», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Важно передавать эстафету и преемственность поколений молодежи, которая тоже должна общаться, дружить, выстраивать экономические, политические и гуманитарные связи. Поэтому мы с коллегами обсудили наше партнерство. Коллеги хотят еще больше взаимодействовать на муниципальном уровне, и это очень правильно, когда наши городские округа, муниципальные округа находят партнеров и вместе делают полезные дела для экономики, для политики, для молодежи», — отметил Олег Рожнов.

Он также напомнил, что «Московской областной Думой подписано соглашение и план работы с Минским областным Советом депутатов. Мы хорошо сотрудничаем, у нас очень тесные связи. Белоруссия — это самая близкая наша побратимская страна, братский народ. Поэтому мы только помогаем желанию наших народов быть вместе, вместе работать и помогать друг другу обустраивать наши страны».

Исполнительный вице-президент Международной ассоциации «Породненные города» (МАПГ), руководитель Секретариата МАПГ Серей Парамонов также отметил, что встреча акцентирует важность сотрудничества и обмена между городами. Также он выделил важность братских связей как ключевой приоритет.

XIII форум городов-побратимов России и Беларуси проходит в Московской области с 19 по 21 ноября 2025 года. В рамках форума также пройдет II встреча молодежи городов-побратимов России и Беларуси.

С 2021 года действует соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой и Минским областным Советом депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.