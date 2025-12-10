В Мособлдуме открылась выставка рисунков «Моя Россия»

В Московской области прошел конкурс детских рисунков «Моя Россия», организованный региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Конкурс проходил в два этапа. Сначала работы учеников детских школ искусств от 7 до 14 лет отбирали на уровне муниципалитета, затем на региональном уровне. В итоге из 127 работ лучшим стали 45, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Сегодня выставка с работами победителей открылась в Мособлдуме. Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, туризму, науке спорту и молодежной политике Линара Самединова, это важный проект, который направлен на патриотическое воспитание молодежи.

«Цель конкурса — воспитание чувства патриотизма, развития творческого потенциала детей и привлечения внимания к основному закону Российской Федерации. На это нацелена, в том числе и работа нашего комитета, и Мособлдумы в целом. Это одно из ключевых направлений и в работе партии „Единая Россия“. Поэтому мы рады были поддержать и выступить площадкой для выставки», — сказала Линара Самединова.

Победителей конкурса и участников выставки приветствовала депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Алла Полякова.

«На протяжении всего творческого состязания воспитанники детских школ искусств Подмосковья старались запечатлеть в своих картинах всю многогранную красоту России — от величественной природы до глубины ее культуры. А перед жюри стояла непростая задача — выбрать из многообразия работ самые лучшие, которые представлены в этом зале. Открытие выставки — особое событие, объединяющее в себе искусство и патриотизм. Это не просто мероприятие, а искреннее признание в любви к своей Родине, выраженное через детское творчество», — отметила Алла Полякова.

Также депутат акцентировала внимание на том, что «Единая Россия» уделяет большое внимание молодому поколению, ведь именно дети — будущее нашей страны.

«Региональная общественная приемная Партии выступила организатором конкурса, приурочив его ко Дню Конституции Российской Федерации. Так мы не только поддерживаем творческий потенциал ребят, но и напоминаем о значении главного закона государства, который гарантирует мир, стабильность и развитие для всех нас. Слова благодарности нашим талантливым художникам. Благодаря вашему усердию и искренней любви к своей стране родилась эта выставка. Отдельное спасибо я говорю родителям и педагогам. Ваш вклад в воспитание и поддержку детей — фундамент их успеха», — добавила Алла Полякова.

В рамках торжественного мероприятия, победителям вручили награды и памятные подарки, а затем для участников мероприятия провели экскурсию по Московской областной Думе и рассказали о работе парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.