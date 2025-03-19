В Мособлдуме обсудили улучшение транспортного обслуживания трех округов региона

Мособлдума провела в Солнечногорске круглый стол, в ходе которого обсуждалось качество транспортного обслуживания жителей в городских округах Солнечногорск, Клин и Химки. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин напомнил, что в январе по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова была проведена открытая трибуна, по итогам которой было принято решение проводить кустовые мероприятия в муниципалитетах, на которых жителям предоставляется подробная информация о транспортном обслуживании, и где они также могут задать свои вопросы.

«Обсуждались вопросы повышения качества транспортного обслуживания в Московской области, выявлялись болевые точки, и по ним принимались конкретные решения. Были заданы вопросы, интересующие жителей и представителей муниципальных образований Московской области. Для решения проблем необходимо регулярно проводить анализ в сфере перевозок пассажиров и оперативно принимать соответствующие меры. Также важно улучшить информационную поддержку жителей, предоставлять им актуальную информацию об изменениях. Важным аспектом является обеспечение безопасности пассажиров, для чего необходимо усилить контроль и надзор в сфере перевозок», — подчеркнул Максим Коркин.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Султан Гумов отметил, что транспортное обслуживание на территории Московской области осуществляется почти 2 тыс. маршрутами, из которых 1500 маршрутов (80% транспортной сети) обслуживает основной государственный перевозчик — «Мострансавто».

Клин

В Клину жалобы в январе–феврале 2025 года, по сравнению с прошлым годом, снизились на 42%. В округе за три года было обновлено свыше 50 автобусов большого и среднего класса, на работу трудоустроено 70 водителей.

«Мы также установили портальную мойку, так как поступало много обращений от жителей по поводу грязных автобусов. Также мы обеспечили слесарей необходимыми инструментами и оборудованием для оперативного ремонта при возникновении технических сходов. Наша задача — улучшить качество обслуживания, снизить количество автобусов в ремонте и минимизировать сходы», — подчеркнул Султан Гумов.

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская отметила, что «был восстановлен маршрут в центральной части города, который отсутствовал с начала 2000-х годов. Это особенно важно для таких объектов, как музыкальная школа. Также решена проблема с маршрутом в Колосово, это большой шаг вперед».

Изменения в маршрутной сети

Организован заезд на маршруте № 31 «Клин — Третьяково — Троицкое» в деревню Колосово. Для жителей пеший подход до остановочного пункта сократился почти на 1 километр.

Изменилась схема движения на маршруте № 5к «Вокзал — Больничный комплекс (проходная)». Улучшилась транспортная доступность Сестрорецкого парка и Школы искусств им. П. И. Чайковского.

Продлен маршрут № 16 «ОАО Геркулес — Больничный комплекс (проходная)» и улучшено транспортное обслуживание Клинской областной больницы.

Химки

В Химках жалобы снизились на 58%. С 2023 по 2024 гг. обновлено 40 автобусов, за три года трудоустроено 350 водителей.

Заместитель начальника управления — начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Химки Московской области Денис Гаврилов отметил, что «одним из решений является намерение между правительством Москвы и Московской области о передаче части маршрутов «Мосгортрансу». Планируется перераспределить автобусы, что позволит высвободить 163 транспортных средства, включая 80 автобусов большого класса, 37 среднего и 46 малого класса. Эти автобусы будут перенаправлены на муниципальные и межмуниципальные маршруты, что позволит обеспечить выпуск транспортных средств на этих маршрутах в полном объеме, сформировать резервный подвижной состав и резервный состав водителей».

Изменения в маршрутной сети

Возобновлено транспортное обслуживание на маршруте № 11 «ст. Химки — Ивакино» в целях улучшения транспортной доступности ЖК «Квартал Ивакино».

Организован заезд на маршрутах № 41 «Химки (ул. Дружбы) — ст. МЦД Лобня» и № 43 «ст. Химки — Международное шоссе — Химки (Ивакино)» к терминалу D а/п Шереметьево.

Установлен новый маршрут № 1299к «ЖК Пятницкие кварталы — МЦД Зеленоград — Крюково» и обеспечено транспортное сообщение со станцией МЦД Крюково.

Установлен новый маршрут № 321к «Химки (Подрезково) — МЦД Лобня» и обеспечено новое транспортное сообщение между станциями МЦД-1 и МЦД-3, а также связь с аэропортом Шереметьево.

Солнечногорск

В Солнечногорске количество жалоб снизилось на 50%. Было обновлено 27 автобусов в 2023–2024 гг., трудоустроено 85 водителей за три года.

Начальник управления благоустройства и содержания территорий администрации г. о. Солнечногорск Московской области Татьяна Попова подчеркнула, что «в 2024 году была проведена значительная работа по улучшению транспортного сообщения, особенно для жителей отдалённых населённых пунктов, что позволяет жителям деревень удобно добираться до Солнечногорска».

Изменения в маршрутной сети

Организован заезд на маршруте № 30 «Солнечногорск — 74 км» в деревню Головково и обеспечено транспортное сообщение жителей с г. Солнечногорск.

Установлен новый маршрут № 1297к «Голубое — ст. Крюково — ТРЦ Зеленопарк», улучшено транспортное сообщение со станцией МЦД Зеленоград-Крюково и доступ к торгово-развлекательному объекту.

Добавлена дополнительная схема движения на маршруте № 26 «Солнечногорск — Рыгино» и обеспечены транспортным сообщением жители деревень Заовражье, Федино и Захарьино.

Продлён маршрут № 4 «д/о Сенеж — Больничный комплекс — СЭМЗ» до остановочного пункта «Поликлиника» на ул. Военный Городок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.