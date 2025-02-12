В Мособлдуме обсудили цифровую трансформацию системы образования Подмосковья

В Мособлдуме прошла конференция на тему: «Цифровая трансформация системы образования в Московской области». Как подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, цифровая трансформация социальной сферы определена как один из приоритетов указа президента России о национальных целях развития, сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

«В настоящее время правительством РФ создается проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Московская область выступает флагманом и ролевой моделью, за которой следуют все остальные регионы», — отметила Линара Самединова.

Она добавила, что в Подмосковье много дискуссионных вопросов, по которым необходимо выходить на прямой диалог и искать грамотные и взвешенные решения, чтобы цифровые инструменты были действительно помощниками, а не дополнительной нагрузкой ни для учителей, ни для родителей, ни для детей.

Заместитель министра образования Московской области Евгений Никитин рассказал о том, как развивается система образования в цифровой среде.

Он отметил, что одна из главных задач — оснастить образовательные организации современным оборудованием. На это был направлен федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который реализовывался с 2019 по 2024 год. Аналогичная задача будет поставлена с 2026 года в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».

«После оснащения образовательных организаций оборудованием важно чтобы был контент, который на нем можно демонстрировать», — подчеркнул Никитин.

«Одной из важнейших задач является снижение бюрократической нагрузки на работников образования. Мы хотим сделать интеграцию между различными информационными системами, чтобы не было необходимости вручную переносить отчеты. Конечно, нельзя обойтись без использования искусственного интеллекта, где он может быть действительно полезен. Необходимо его внедрять и использовать. Но задача цифровых инструментов заключается в дополнении к традиционному учебному процессу, а не в его замене», — сказал замминистра.

За время реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» были достигнуты следующие показатели: более 90% школ оснащены оборудованием. Почти 100% педагогов используют различные сервисы. В целом проект «Цифровая образовательная среда» в Московской области завершился с перевыполнением плановых показателей.

За 6 лет в школы поставлено 19,8 тыс. ноутбуков. Также поставлялись интерактивные панели, смарт-телевизоры, проекторы. Были закуплены серверы и IP-камеры для возможности проведения дистанционных занятий. Было закуплено более 4,1 тыс. интерактивных панелей.

В области также реализуется проект — в городских округах открываются ИТ-кубы, где дети могут обучаться цифровым навыкам программирования и робототехники в сотрудничестве с ведущими компаниями.

Компании устраивают для ребят мастер-классы, конкурсы, в рамках визитов дети могут попробовать себя в робототехнике и программировании и понять, нравятся ли им эти навыки или нет.

В ИТ-кубах обучаются более 2,1 тыс. детей. Центры ИТ-куб находятся в Клину, Химках, Электростали, Ленинском, в Подольске.

В 2026 году в рамках нового национального проекта «Экономика данных» и цифровой трансформации планируется оснастить более 50% учителей планшетами.

Предполагается, что к 2030 году в школы Подмосковья будет поставлено 30 тыс. планшетов.

Кроме этого, чтобы уменьшить вес школьного рюкзака, ведется работа по сокращению использования рабочих тетрадей в бумаге и замена их на цифровые аналоги. Евгений Никитин подчеркнул, что на федеральной платформе «Моя школа» с каждым месяцем увеличивается количество электронных образовательных ресурсов.

Отдельно замминистра рассказал о развитии искусственного интеллекта. «Уже есть некоторые успехи в этом направлении. Для учителя мы планируем создать помощника, который позволит распознавать текст, написанный ребенком, а затем предлагать преподавателю выбор: согласиться или не согласиться с выводами искусственного интеллекта. После того как учитель вынесет своё решение, оценка будет зафиксирована в дневнике».

Еще одним направлением использования искусственного интеллекта является контроль присутствия охранника на рабочем посту. В этом году к ИИ было подключено 100 камер и планируется распространить эту систему на все школы. Система будет отслеживать, когда охранник отлучается и сигнализировать о его отсутствии.

Цифровые образовательные сервисы

Заместитель директора федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» Александр Лямин рассказал о том, какие цифровые сервисы реализуются на сегодняшний день в образовании.

Цифровой помощник ученика. Это образовательный сервис для обучающихся, который позволяет пройти демо-варианты заданий для самоподготовки к экзамену. Сервис включает более 16 тыс. заданий, 11 предметов для подготовки и насчитывает более 198 тыс. уникальных посетителей.

Цифровой помощник учителя. Это сервис, который помогает педагогам определять направления для развития своих компетенций. Он предлагает пройти самодиагностику, результаты которой остаются конфиденциальными. На основе этих результатов учителям предлагаются курсы повышения квалификации. Аудитория сервиса — более 158 тыс. уникальных посетителей. В библиотеке представлено более 10 тыс. единиц цифрового образовательного контента.

Цифровой помощник родителя. Сервис создан для выявления способностей и интересов ребёнка с помощью цифровой диагностики, подбора программ допобразования, образовательного контента. То есть задача сервиса — обозначить направления, в которых ребёнок может развиваться. Аудитория ресурса составляет 219 тыс. уникальных пользователей. Также он включает в себя 480 тыс. программ дополнительного образования.

Сервис аналитики «Платформа больших данных». Сервис собирает сведения из федеральных систем и предоставляет доступ к ним. Основными пользователями стали регионы, муниципалитеты и директора образовательных организаций.

Система позволяет оценить вклад каждого участника в различные показатели. Например, по проекту «Моя школа» доступны данные по активности родителей, учеников и педагогов, а также по оснащению школ. Все сведения представлены в интерактивном режиме. Пользователи могут посмотреть данные с разным уровнем доступа и перейти в интересующий их раздел. Аналитика позволяет углубляться и изучать более детально тот или иной показатель, а также вклад своей образовательной организации или муниципалитета.

Единая автоматизированная ИС допобразования. Система позволяет просматривать сведения по дополнительному образованию, в том числе по ключевым показателям, таким как охват детей допобразованием.

Региональный навигатор допобразования. В системе есть как региональные, так и федеральный сегменты, которые агрегируют данные. Помимо агрегации, федеральный сегмент обеспечивает сервис записи с портала Госуслуг. Все заявления, которые заполняют родители или дети на портале, сначала попадают в федеральную систему, а затем распределяются на соответствующий регион.

Новый проект — цифровой психолог. Теперь совершенно бесплатно ребёнок, педагог или родитель смогут обратиться за психологической помощью. Консультации будут проводиться в режиме видеоконференции. На сегодняшний день система уже готова к пилотному запуску. Кроме того, здесь предусмотрен функционал экстренной помощи.

Цифровая система «Моя школа»

О работе в Московской области цифровой системы «Моя школа» рассказал Игорь Шаповалов, заместитель директора по системам электронного образования АНО «Институт цифровой трансформации образования». В начале своего выступления он объяснил, что проект «родился» не на пустом месте, он создан согласно изложенным в Указе Президента национальным целям.

Спикер подчеркнул, что сегодня «Моя школа» стала ключевым инструментом управления для всех участников образовательного процесса — педагогов, учеников и их родителей.

«Это один из глобальных информационных ресурсов Московской области. О чем свидетельствуют цифры — зарегистрировано более 2 миллионов пользователей, выставлено более 580 миллионов оценок, проведено более 60 миллионов уроков. Это огромная база данных, которая, сравнима с некой платформой, где мы можем видеть результаты деятельности не только обучающихся, но и педагогов», — отметил Шаповалов.

Далее выступающий рассказал о новых возможностях для учителей в рамках работы в системе «Моя школа».

«Первое — это планирование. А мы все прекрасно понимаем, что хорошее планирование — это залог успеха. Также важным блоком является оценка результатов. И это не просто возможность увидеть результаты в целом класса, но и каждого ребёнка. Более того, результаты ребенка по конкретной теме. У нас все блоки учебного материала сгруппированы в темы, они привязаны и дают возможность нам увидеть в режиме реального времени этот результат. Ну и, конечно, проектирование самого урока. Это когда педагог не на просторах интернета разыскивает какую-то информацию, а использует верифицированный контент, который прошёл в системе определённую экспертизу, и действительно полезен и интересен детям», — объяснил Игорь Шаповалов.

Что касается новых возможностей для учеников и их родителей, как добавил докладчик, сюда вошли информирование о расписании, домашних заданиях, оценках, возможность для общения. Кроме того, здесь же есть представленный рейтинг, который позволяет видеть результаты только своего ребенка.

В ходе образовательной конференции слушатели подчеркнули, что, несмотря на все удобства, система работает со сбоями. И главный вопрос к спикеру от института цифровой трансформации образования — когда она будет работать стабильно.

«Я не буду обозначать какие-то чёткие границы, но уверен, что в этом году мы стабилизируем систему для того, чтобы всей отчетностью, электронным журналом, дневником можно было пользоваться так же удобно, как мы сейчас пользуемся своими мобильными телефонами», — заключил Игорь Шаповалов.

«Сферум» — цифровой помощник

Руководитель проекта «Сферум» Рубен Акопов рассказал о работе платформы и для чего она используется.

«Сферум» был создан специально для системы образования и является полностью отечественной разработкой. Его функционал включает в себя чаты, звонки, каналы, чат-боты и мини-приложения.

«Это переход к тому, чтобы все чаты, которые существуют и работают в интересах системы образования, функционировали внутри российских систем, а вся информация находилась на территории Российской Федерации. Она не должна использоваться в интересах не наших систем», — подчеркнул Рубен Акопов.

В текущем учебном году активными пользователями «Сферума» стали 41% педагогов, 15% учащихся. Кроме этого, 21% учителей связали учётные записи электронного журнала и дневника и «Сферума».

«Сферумом» пользуются учителя в 62% школ и учащиеся в 19% школ.

Что касается нововведений, то в «Сферуме» заработал специальный чат-бот для поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты».

Для помощи педагогам был запущен чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Благодаря ему можно получить ответы на бюрократические вопросы — узнавать, нужно ли участвовать во внеклассных мероприятиях, можно сообщать о нарушениях.

Проект «Навигатор дополнительного образования»

Следующим со своим докладом выступил Владимир Шашков, руководитель проекта «Навигатор дополнительного образования».

Он подчеркнул, что сегодня сервис пользуется популярностью. И в доказательство этому привёл данные.

«Всего в Московской области 1533 организации, в которых есть программы дополнительного образования. Сейчас родителям и детям для записи доступны 41,5 тыс. программ. Достаточно большое число пользователей зарегистрировано — 1,6 млн. детей и 1,5 млн. родителей. В прошлом году навигатором воспользовались более 1 млн. родителей и детей — то есть выбирали программы. Из них примерно 101 тыс. — это дети до 18 лет», — отметил Шашков.

Владимир Шашков подчеркнул, что для удобства пользователей навигатор интегрирован со многими федеральными и региональными сервисами.

«Интеграция с ЕМИАС предусмотрена для того, чтобы данные о заболеваниях, освобождениях ребенка автоматически подтягивались в журнал посещаемости, и не нужно было педагогу эту информацию заполнять. Интеграция с „Моей школой“ позволяет вместе со школьным расписанием передавать сведения о тех дополнительных программах, которые дети посещают. Это удобно — в одном личном кабинете родителю посмотреть полное расписание образовательной активности ребенка. Например, сегодня 7 уроков и ещё в 16 часов какой-нибудь кружок», — привел он примеры.

Образовательная платформа «Цифриум»

Генеральный директор группы компаний «Цифриум» Алексей Половинкин рассказал о работе онлайн-платформы для массовых обучений.

Он отметил, что обучение на платформе уже прошли свыше 3 млн. человек.

Платформа включает в себя:

Онлайн-курсы для подготовки к олимпиадам;

онлайн-олимпиады;

тренажеры с автоматической проверкой;

курсы повышения квалификации;

цифровые кружки;

курсы по ИИ;

цифровой образовательный контент и другое.

Алексей Половинкин подробно остановился на проектах, которые реализуются в Московской области. Это проект по развитию талантов в регионе, в рамках которого более 1 млн школьников прошли олимпиаду на платформе, а более 100 тыс. школьников проходят онлайн-курсы.

Кроме этого, реализуется проект по ИТ-образованию, в котором участвуют более 50 школ.

«Мы проводим программы по обучению искусственному интеллекту. У нас есть образовательный игровой мини-курс, который учит работать с российскими инструментами искусственного интеллекта. Есть полноценный образовательный курс. Мы начали разрабатывать медиа про искусственный интеллект, чтобы рассказывать и педагогам, и школьникам, про возможности искусственного интеллекта. Ну и как уже многие говорили, мы тоже разрабатываем различных помощников ученика и учителя, потому что это достаточно перспективное направление», — сказал Половинкин.

Также реализуется проект «Инженеры будущего», в рамках которого в более чем ста школ открыты цифровые кружки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.