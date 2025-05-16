В Мособлдуме наградили участников выставки «80-я весна Великой Победы»

«На выставке представлены 43 работы, над которыми трудились как известные мастера, так и молодые авторы. Картины повествуют о тех, кто воевал на передовой, защищал страну от фашистских захватчиков и поддерживал фронт работой в тылу. Сегодня, когда из жизни уходит все больше ветеранов, важно объяснять молодому поколению через книги, музыку, фильмы и искусство значение подвига нашего народа в достижении Победы. Мы должны помнить и не позволить никому перечеркнуть эту память», — отметил зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Среди авторов, которые представили свои работы на выставке, Виктор Каленов. Председатель Московской областной общественной организации «Союз художников», заслуженный художник Российской Федерации представил 3 работы. На картине «Жизнь продолжается» изображена мать с ребенком на руках.

«На работу ушло где-то две недели. Мать с ребенком — это символ продолжения жизни. Символ того, за что воевали наши деды, отцы. За это сейчас воюют и наши ребята в рамках СВО», — рассказал Виктор Кленов.

Всего на выставке представили свои работы 29 художников. Некоторых из них отметили наградами Московской областной думы. Благодарственные письма вручили:

Каленову Виктору Константиновичу — председателю Московской областной общественной организации «Союз художников»;

Архипову Андрею Владимировичу — члену Московской областной общественной организации «Союз художников»;

Долматовой Ирэне Эрнестовне — члену Московской областной общественной организации «Союз художников»;

Лохину Адольфу Викторовичу — члену Московской областной общественной организации «Союз художников».

Также награды удостоилась Московская областная общественная организация «Союз художников».

В завершении мероприятия для участников провели экскурсию.

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