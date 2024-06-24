Свыше 5 млрд рублей предусмотрено на реализацию проекта «Культура» в Подмосковье

В Московской области реализация нацпроекта «Культура» ведется с 2019 года. Он направлен на расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Свыше 5 млрд. рублей планируется направить на развитие сферы культуры в Подмосковье в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, опираясь на эти принципы, и ведется работа в подмосковном регионе. Вместе с крупными городскими, реконструируются учреждения культуры на отдаленных территориях. Там, где досуговых центров и вовсе нет — ведется их строительство.

«За последние 5 лет построено 6 зданий образовательных организаций в сфере культуры и 4 дома культуры. Кроме того, с 2019 по 2023 год удалось реконструировать 3 музея, отремонтировать 13 КДУ, 2 детских музыкальных школы и 5 детских школ искусств», — отметил спикер регионального парламента.

И в этом году, добавил он, работа будет продолжена. На реализацию нацпроекта из трех бюджетов — федерального, регионального и муниципального — предусмотрено финансирование.

«Более 5 млрд. рублей планируется направить на развитие сферы культуры в Подмосковье. Всего, с учетом этих средств, в 2024 году мы планируем отремонтировать 4 ДШИ в Балашихе, Ступино, Чехове и Ивантеевке, а также начать работы еще в трех ДШИ в Королеве, Красногорске и Бронницах. Кроме того, планируем завершить строительство детской музыкальной школы в Королеве на общую сумму 365 млн. рублей, реконструкцию КДЦ в Протвино на общую сумму 430,2 млн. рублей и капремонт 6 КДУ», — поделился планами на год Брынцалов.

Он подчеркнул, что создание модельных библиотек, техническое оснащение музеев и театров также входит в задачи нацпроекта «Культура».

«В этом году планируется переоснастить центральную городскую библиотеку им. И. Ф. Горбунова в городском округе Пушкинский на 15 млн. рублей, 2 музея в Богородском и Пушкинском городских округах почти на 10 млн. рублей и завершить оснащение Подольского драматического театра с общим объемом финансирования 42,7 млн. рублей. Без федерального софинансирования запланировано создание 5 модельных библиотек в городских округах Лыткарино, Серпухове, Рузском, Чехове и Долгопрудном на сумму 100 млн. рублей», — рассказал председатель Мособлдумы.

Всего же, по его словам, по модельному стандарту за период реализации проекта переоснащены 17 библиотек. Оборудованием, необходимым для осуществления выставочной деятельности, оснащены 2 региональных и 3 муниципальных музея. Также для организации культурно-досуговой деятельности сельского населения приобретены 3 автоклуба.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.