Свыше 3 тыс человек примут участие в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

В Московской области проходит второй областной Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье», которую создала Московская областная дума в год 30-летия парламента. Игра в интерактивной форме знакомит игроков с историей, культурой и уникальными особенностями региона. Сегодня в нее можно поиграть в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В прошлом году первый Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» показал, насколько ребятам интересен формат, где история и культура региона превращаются в интересное приключение. Тогда в финале участвовало более 200 школьников, и мы приняли решение, что эта традиция должна продолжиться», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

«В этом году к Чемпионату уже присоединились три тысячи школьников — и это лучший показатель того, что у молодежи есть запрос на знание своего края. Игра помогает не только проверить эрудицию, но и почувствовать себя частью большой истории Подмосковья. Приглашаю всех попробовать свои силы — уверена, что чемпионат подарит и новые знания, и эмоции», — добавила Линара Самединова.

Финал чемпионата, приуроченный ко Дню Московской области, состоится 7 октября.

Присоединиться к участию в чемпионате можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.