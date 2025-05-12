Свыше 1 тыс участников СВО прошли реабилитацию в центрах Подмосковья

На федеральном уровне принят закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в Подмосковье родственники раненых бойцов могут сопровождать их во время прохождения реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы приняли закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего 1 группу инвалидности, находиться с ним в «Ясенках» совершенно бесплатно. Кроме этого, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, может сопровождать супруга. Родные всегда смогут рассказать врачу о состоянии бойца, это помогает составить наиболее эффективный план лечения и реабилитации. И нельзя не признать: когда рядом постоянно находится близкий человек, восстановление раненого идет быстрее и легче», — рассказал Игорь Брынцалов.

«В „Ясенках“ уже прошли реабилитацию 410 бойцов. При этом 33 из них — в сопровождении родных. Многие из ребят буквально заново встали на ноги. А некоторые, восстановив здоровье, приняли решение снова отправиться в зону спецоперации», — рассказал спикер Мособлдумы.

Он добавил, что герои, получившие тяжелые ранения органов слуха или зрения, также проходят реабилитацию в центре им. А. И. Мещерякова.

«Здесь ее прошли уже 78 бойцов. Здесь можно пройти не только курс реабилитации, но и освоить новые профессии — к примеру, мастера обработки цифровой информации, оператора контактного центра, плотника», — сказал парламентарий.

Также, по его словам, в Коломне на базе «Протэкс-центра» открыт стационар для комплексного оказания услуг по протезированию и реабилитации участников СВО со всей страны.

«Здесь помощь уже получили 550 бойцов», — отметил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы напомнил, что участникам СВО с инвалидностью также помогают персональные помощники. «Они помогают решать самые различные вопросы, в том числе оформить льготы и выплаты, заказать технические средства реабилитации. Также они составят индивидуальный маршрут до магазина или аптеки с учетом доступной среды, помогут в поиске работы и, при необходимости, в переобучении. В регионе помощь персональных помощников получили свыше 500 участников СВО».

Записаться на курс реабилитации можно подав заявление на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/12928.

Чтобы получить помощь персонального помощника, жители Подмосковья могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122, далее — 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.