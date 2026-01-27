Председатель Мособлдумы и глава Балашихи поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров навестили жителей Балашихи Георгия Самухина и Людмилу Птах, переживших блокаду Ленинграда, и поздравили их с 82-й годовщиной полного освобождения города, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Игорь Брынцалов и Сергей Юров вместе с Героем России Сергеем Лысюком встретились с блокадниками Георгием Самухиным и Людмилой Птах. Ветеранов поздравили с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и вручили памятные подарки.

В домашней обстановке ветераны рассказали о жизни в годы войны, недавних поездках в Санкт-Петербург и деятельности общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда.

Игорь Брынцалов отметил, что Георгий Самухин пережил войну пятилетним ребенком, потерял отца и вместе с семьей испытал все тяготы блокады. После войны он много лет работал на заводе «Криогенмаш» и был удостоен звания «Ветеран труда».

Георгий Самухин родился 3 мая 1936 года и встретил войну в поселке Невская Дубровка Ленинградской области. После гибели отца семья пережила эвакуацию, голод и бомбежки, а после снятия блокады вернулась в разрушенный поселок.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой продолжительной битвой Великой Отечественной войны. Окончательное снятие блокады произошло 27 января 1944 года — эта дата отмечается как День воинской славы России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.