Мособлдума введет налоговые льготы для роботизации в Подмосковье

Круглый стол о развитии промышленности прошел в Балашихе с участием около 70 представителей крупного бизнеса. По его итогам Мособлдума совместно с правительством региона готовит меры поддержки для предприятий, внедряющих промышленных роботов, сообщил председатель думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Балашихе партия «Единая Россия» провела круглый стол «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». Участие приняли около 70 представителей крупного бизнеса. Компании «Фабрика вентиляции «Галвент», «Коттон Клаб» и «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР» сообщили, что роботизация стала реальным инструментом повышения эффективности производства. Роботизированные комплексы уже применяются в машиностроении и фармацевтике.

«Главный запрос, который мы услышали от делового сообщества, – нужны действенные меры государственной поддержки, важно создать условия для обновления производств. Мы этот запрос услышали и переводим его в законодательную плоскость. Вопрос обсуждался с правительством региона, и планируем, что покупатели роботов в Подмосковье смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и льготой по налогу на имущество», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что инвестиционный налоговый вычет планируется предоставлять для крупных проектов с роботизированными решениями при объеме инвестиций за последний год не менее 200 млн рублей. Предприятия смогут списать до 90% вложений в основные средства за счет региональной части налога и до 10% – по федеральной. Кроме того, для проектов с инвестициями от 50 млн рублей предлагается обнулить налог на имущество на три года.

«Данное направление является стратегическим приоритетом для всей страны. Президент поставил задачу войти в число 25 ведущих государств мира по уровню внедрения промышленных роботов», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что около 10% всех промышленных роботов России уже работают в Московской области, что подтверждает высокий технологический потенциал региона.

Глава Балашихи Сергей Юров заявил, что поддержка бизнеса закреплена в народной программе «Единой России» и способствует созданию рабочих мест и росту доходов бюджета, что позволяет развивать социальную инфраструктуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.