Мособлдума согласовала назначение на 4-м заседании. Ранее Гарибян занимал пост заместителя председателя правительства региона и уже курировал транспортный комплекс. Он намерен внедрять современные механизмы прогнозирования, планирования и контроля создания инфраструктуры.

«В планах – внедрение новых систем светофорного регулирования, будем развивать велодорожную сеть, также будем развивать работу общественного транспорта, это сейчас тоже ключевое направление», — сказал Артур Гарибян.

Гарибян родился 2 апреля 1977 года в Краснодарском крае. В 1999 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2021 году — Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

В 2018–2021 годах Гарибян возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области, в 2021–2026 годах работал министром правительства региона по государственному надзору в строительстве.

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