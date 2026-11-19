В Московской области льгота для владельцев транспорта только с электрическими двигателями будет действовать до 1 января 2029 года.

Московская областная Дума приняла закон о продлении налоговой льготы на четвертом заседании.

«Продление льготы для владельцев электромобилей – это последовательный шаг в рамках экологической политики региона. Мы заинтересованы в том, чтобы у людей был стимул выбирать более чистый вид транспорта, и такая мера доказала свою востребованность», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, в Подмосковье льготой пользуются 1,4 тысячи человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.