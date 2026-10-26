Губернатор внес в Мособлдуму проект бюджета на 2027–2029 годы

Губернатор Московской области внес в Мособлдуму проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы на 2027 год запланированы в размере 1 трлн 229 млрд рублей, расходы — 1 трлн 287 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума планирует принять проект бюджета к рассмотрению 29 октября. Затем комитеты и фракции начнут готовить поправки. Публичные слушания состоятся 11 ноября, жители смогут выступить с предложениями.

«Бюджет — это главный финансовый документ региона, и мы подходим к его рассмотрению максимально открыто», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, большая часть расходов пойдет на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Планируется продолжить строительство школ, детских садов и поликлиник, ремонт дорог. Предусмотрены средства на развитие площадок для инвесторов и программы для предпринимателей, чтобы поддержать рост экономики, создание рабочих мест и увеличение доходов бюджета.

В проекте полностью заложены средства на обязательства перед участниками специальной военной операции и их семьями на предстоящие три года. Это выплаты, льготы, реабилитация и помощь в трудоустройстве.

Модернизация ЖКХ продолжится в 2027 году. В 2026 году работы охватили почти 500 котельных и участков сетей. Программа касается каждого округа, средства на нее предусмотрены в проекте бюджета.

Брынцалов добавил, что при работе над документом депутаты будут исходить из задач, поставленных президентом страны, и наказов жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.