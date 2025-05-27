Госдума приняла инициативу Мособлдумы о проезде техники к пожарам без разрешений

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разработанный и внесенный Мособлдумой, которым на федеральном уровне предлагается предоставить право проезда по автомобильным дорогам спецтехники к местам тушения пожаров без оформления специальных разрешений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как ранее отмечал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, лесные пожары могут быстро распространяться, поэтому важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы крупногабаритная техника могла проехать к месту пожара, необходимо оформлять специальное разрешение, а это может занять время — до одной недели.

Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет 3 часа, без учета времени на разработку проекта организации дорожного движения.

Законопроектом также предусмотрено, что пожарная техника будет освобождена от платы за проезд по платным дорогам и от платы в счет возмещения вреда причиняемого автомобильным дорогам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин отметил, что площади лесных пожаров по стране с начала только текущего года достигли 1,2 миллиона гектаров.

«Это в два с половиной раза выше показателей 2024 года. Президент потребовал своевременно реагировать на возникающие очаги лесных пожаров, не допускать тяжёлых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. 22 мая Президент на совещании сказал о необходимости тушения в первые сутки», — отметил Панин.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.