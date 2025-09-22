Депутат Мособлдумы осмотрела новую детскую игровую площадку в Жуковском

В понедельник в Жуковском депутат Мособлдумы Лидия Антонова осмотрела новую детскую игровую площадку на улице Мясищева, установленную по губернаторской программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в Жуковском в этом году было установлено семь детских игровых площадок, три из них — по программе губернатора, расположенных на улице Мясищева, 24, на улице Дзержинского, 2к1 и на улице Мичурина, 10А.

Кроме того, депутат встретилась с жителями и сотрудниками Центральной городской библиотеки, расположенной во Дворце культуры. Встреча была приурочена к праздничной дате — Дню победы русских полков в Куликовской битве. Победа в Куликовской битве стала переломным моментом в противостоянии Руси и Золотой Орды и оказала огромное значение на свержение татаро-монгольского ига, которое окончательно произошло в 1480 году.

Центральная городская библиотека, которую в ходе своего визита осмотрела Лидия Антонова, была основана в 1950 году. Это самая крупная библиотека Жуковского. Ее фонд насчитывает около 80 тыс. книг и более 70 названий периодических изданий.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.