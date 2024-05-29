Депутат Мособлдумы Барсуков принял участие в выездном заседании в Егорьевске

Депутат Московской областной думы Владимир Барсуков 28 мая принял участие в расширенном заседании комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям на тему: «О мерах повышения качества транспортного обслуживания населения Московской области» в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба депутата.

В заседании приняли участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, АО «Мострансавто», комитета по архитектуре и градоустройства администрации г. о. Егорьевск, местного совета депутатов и общественной палаты.

В ходе заседания обсудили необходимые меры для повышения качества транспортного обслуживания населения Московской области, в том числе вопрос работы светофоров с адаптивным управлением, которые подстраиваются под поток машин на дороге.

На сегодняшний день в Московской области установлено уже 18 адаптивных светофоров, их работа улучшила дорожную ситуацию. Адаптивные светофоры могут сократить время ожидания на перекрестках, ускорить движение и снизить аварийность.

В 2024 году планируется внедрить еще 25 адаптивных светофоров по адресам: Балашиха, Носовихинское шоссе / Леоновское шоссе; Балашиха, Носовихинское шоссе / Восточное шоссе; Домодедово, Домодедовское шоссе / Шоссейная улица; Домодедово, а/д «Авиационный-Лямцино ММК» / а/д «Востряково-Ловцово»; Истра, а/д «Волоколамское шоссе» д/о «Чехова-Крючково» / а/д «Истра-Вельяминово-Давыдовское» и др.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Олег Гаджиев доложил, что основная причина неисполнения рейсов «Мострансавто» — нехватка водителей.

В настоящее время «Мострансавто» компенсирует съем жилья для иногородних водителей в размере 12 тысяч рублей. Действует акция «приведи друга» с доплатой к зарплате. На сегодняшний день штат «Мострансавто» укомплектован на 80%, продолжается работа по привлечению водителей и их обучения на базе предприятия.

Обсудили реконструкцию Егорьевского шоссе, план ремонта и строительства дорог, тротуаров и установки дополнительных остановочных павильонов. В Егорьевске в этом году капитально отремонтируют 14 дорог местного значения, по 11 из них запланирован перевод грунтового покрытия в асфальтовое. На ремонт дорог к участкам для многодетных семей выделено 31 млн рублей из местного и областного бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.