Более 80 тыс жителей Подмосковья проголосовали на предварительном голосовании ЕР

В Подмосковье завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на муниципальные выборы. Голосование по наиболее открытой модели проходило в Балашихе, Дмитровском округе, Подольске, Шатуре и Электростали — участие приняло свыше 80 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.

В 4 муниципалитетах с небольшой численностью избирателей — Луховицах, Лыткарино, Фрязино и Молодежном — в процедуре приняло участие свыше 4 тыс. выборщиков.

«Предварительное голосование подтвердило высокий уровень доверия жителей Подмосковья к партийным механизмам отбора кандидатов. Мы увидели серьезную конкуренцию: при 196 мандатах, которые будут разыграны осенью, в процедуре участвовали более 700 претендентов, включая 31 участника специальной военной операции», — отметил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов также поблагодарил жителей Московской области за активное участие и доверие, которое они оказали партийным кандидатам.

На федеральном уровне предварительное голосование «Единой России» собрало рекордные 3,6 миллиона зарегистрированных участников. Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, такая активность подтверждает востребованность и легитимность процедуры.

«Единая Россия» остается единственной партией, которая с 2009 года проводит обязательное предварительное голосование для всех кандидатов — как членов партии, так и беспартийных. Эта система позволяет избирателям напрямую влиять на формирование списков кандидатов. Итоги голосования в Подмосковье будут подведены на ближайшем заседании регионального политсовета партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.