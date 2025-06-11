Более 73,5 тыс медиков трудоустроены в Подмосковье

День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. На сегодняшний день в медицинских организациях Московской области работают 26,6 тыс. врачей и 46,9 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это праздник людей, для которых милосердие, самоотдача и профессионализм стали смыслом жизни. Каждый день вы совершаете подвиг: спасаете жизни, облегчаете боль, дарите надежду. Вы — те, кто первым приходит на помощь, кто сутками стоит у операционных столов, кто утешает, лечит, поддерживает. В ваших руках — самое дорогое, что есть у человека: здоровье и жизнь. Вы — настоящие герои», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» за последние годы в сельские медорганизации пришли 2 619 специалистов, а в 2025 году в программе примут участие 226 работников. В 2025 году мы выделим 100 бесплатных земельных участков для медиков, из них 65 уже предоставлены. В этом году по программе «Приведи друга» присоединились 194 медработника.

Меры поддержки медиков в Московской области

Выплаты на аренду жилья

Размер выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары.

«Социальная ипотека»

По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга.

«Земский доктор/фельдшер»

Медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, предусматривается выплата:

Врачам в размере 1 миллион рублей (для удаленных населенных пунктов 1,5 миллиона рублей);

Для среднего медицинского персонала в размере 500 тыс. рублей (для удаленных населенных пунктов 750 тыс. рублей).

Бесплатные земельные участки

Земельные участки предоставляются в 32 городских округах Московской области по 39 врачебным специальностям.

«Приведи друга»

Проект предусматривает денежную выплату медицинскому работнику, по рекомендации которого, в медицинскую организацию, где он осуществляет трудовую должность, принят специалист на вакантную медицинскую должность.

Премии

Учреждены:

60 ежегодных премий правительства Московской области «Подмосковный врач» в размере 300 000 рублей каждая;

30 ежегодных премий правительства Московской области «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат» в размере 200 000 рублей каждая.

В 2025 году запланировано вручение премий 90 медицинским работникам.

Присуждение ежегодных премий в номинации «Лучший по профессии» в области здравоохранения. В 2025 году по итогам регионального этапа Всероссийских конкурсов «Лучший врач», «Лучший средний медицинский работник» победителями стали 26 врачей и 8 средних медицинских работников.

Дополнительные выплаты

Участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам) учреждений здравоохранения Московской области — в размере до 3 000 руб.;

Молодым специалистам: врачам — до 15 000 руб., работникам среднего медперсонала — до 7 000 руб.;

Врачам неотложной помощи — до 15 000 руб., фельдшерам неотложной помощи и медицинским сестрам участковым — до 10 000 руб.;

Младшему медицинскому персоналу — 7 475 руб.;

Водителям скорой помощи — по 8 046 руб., водителям неотложки — по 5000 руб. администраторам поликлиник, медицинским регистраторам, операторам — по 8 046 руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.