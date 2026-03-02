Александр Наумов оценил рынок труда Подмосковья в 2026 году

Зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов рассказал о ситуации на рынке труда Подмосковья, росте промышленности и мерах поддержки бизнеса и участников СВО. По его словам, регион демонстрирует устойчивое развитие и сохраняет низкий уровень безработицы, сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

Александр Наумов отметил, что в 2025 году Московская область показала рост обрабатывающей промышленности на 6,5% при среднероссийском показателе 3,6%. В регионе увеличилось производство потребительских товаров и число занятых в промышленности. По его данным, в Подмосковье официально проживает около 9 млн человек, фактически — до 10 млн, из них более 4,5 млн находятся в трудоспособном возрасте.

«Если рост обрабатывающей промышленности в стране — 3,6%, то в Московской области — 6,5%. Это показатель существенного развития», — сказал Наумов.

Он добавил, что в регионе занято 2,5 млн рабочих мест, более 1 млн жителей ежедневно ездят на работу в Москву. Безработица остается низкой — на учете состоят несколько тысяч человек. В 2026 году число самозанятых достигло 1,1 млн, однако около 30% из них, по прогнозам ФНС, сдают нулевую отчетность, что отражается на их социальных гарантиях.

В Подмосковье действуют меры поддержки бизнеса: льготы, кредиты, гранты, предоставление земли за 1 рубль. Работают пять особых экономических зон, создается шестая — «Большой Серпухов», а также 69 индустриальных парков. В регионе зарегистрировано 481 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них 360 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО. В Московской области действует 35 региональных мер помощи в дополнение к федеральным, включая квотирование рабочих мест и программу «Герои Подмосковья», направленную на подготовку управленцев и развитие предпринимательства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.