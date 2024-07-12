Зрители осудили кино «Мой любимый чемпион»: коню связали ноги и сняли падение

Ранее в сети появились кадры со съемочной площадки фильма «Мой любимый чемпион», на которых коню связали ноги и сняли его падение. Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию, в которой призывала запретить показ фильма. Документ подписали более 2 тыс. человек.

Режиссер кинопроекта поспешил заверить зоозащитников, что упавший конь был специально подготовленным, так как он каскадерский. По словам Данилова, во время работы над кино безопасность актеров и лошадей была приоритетной, а у коня, игравшего Джонатана, было четыре дублера.

Он уточнил, что для сцены с падением изготовили специальные мягкие бревна, обшитые поролоном. А сам трюк, который осудили в Сети, выполнила команда каскадеров-профессионалов, в том числе специально подготовленный каскадерский конь.

Как утверждает Данилов, конь здоров, он снимается и в других проектах. Режиссер подчеркнул, что ни одно животное при съемках не пострадало, а съемочная команда уважает «конный мир и их чувства».