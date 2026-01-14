Золотовицкого хотят похоронить на Троекуровском кладбище

Актер, режиссер, телеведущий, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, вероятнее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники из близкого окружения заслуженного артиста РФ.

Дата похорон еще не раскрыта. Церемония прощания с мастером пройдет в МХТ им. Чехова, который был главной сценической площадкой Золотовицкого на протяжении многих лет.

Артиста доставили в больницу 10 января в тяжелом состоянии. У него произошло обострение онкологии. Утром 14 января он скончался.

Состояние Золотовицкого начало ухудшаться в прошлом году. Спектакли с участием артиста отменили за 1,5 месяца до его смерти.

