Жителям Химок расскажут про творчество поэта Сергея Михалкова 13 марта

В школе «Триумф» в Химках проведут открытый урок, приуроченный ко дню рождения Сергея Владимировича Михалкова — выдающегося русского советского поэта, драматурга, баснописца и автора слов гимнов СССР и России. Школьники прочитают стихи Михалкова, а гости узнают о его творчестве и жизненном пути, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сергей Михалков оставил неизгладимый след в истории русской литературы. Однако не менее значим его вклад в государственную символику: именно его перу принадлежат слова гимна СССР и гимна России», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутат добавил, что гимн — это символ страны, олицетворение ее духа и традиций. Сегодня слова Михалкова звучат в самые важные моменты жизни государства, объединяя миллионы людей.

«Память о великих людях, таких как Сергей Михалков, помогает сохранять культурное наследие страны и воспитывать уважение к ее истории. Особенно важно это сегодня в условиях проведения специальной военной операции», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Урок, посвященный Дню рождения Сергея Владимировича Михалкова, станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Патриотическое мероприятие в школе «Триумф» пройдет 13 марта в 10:20 по адресу: улица Кирова, дом № 11а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.