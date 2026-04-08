Жители Татарстана потребовали отменить концерт Лолиты

Концерт Лолиты, запланированный на 12 апреля 2026 года в Казани, могут отменить

В чате главы Татарстана Рустама Минниханова появилось обращение с требованием запретить концерт Лолиты Милявской в Казани. Выступление назначено на 12 апреля 2026 года в МВЦ «Казань Экспо», сообщает «Челны Live» .

Автор обращения просит руководство республики отменить концерт в Лаишевском районе и на других площадках Татарстана. Публикация уже набрала одобрительные комментарии.

Среди аргументов заявительница указала участие певицы в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, которая вызвала широкий общественный резонанс. После мероприятия Лолита, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и другие участники принесли публичные извинения.

Также в обращении приводится цитата из старого интервью украинскому телеканалу, где артистка иронично рассуждала о «потреблении москалей». По мнению автора письма, это свидетельствует о пренебрежительном отношении к россиянам.

Кроме того, заявительница считает недопустимым проведение коммерческих туров артистов с неоднозначной репутацией в период проведения специальной военной операции.

Официальных сообщений об отмене концерта пока нет. В чате главы республики власти инициативу не прокомментировали.

