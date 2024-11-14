В Павловском Посаде пройдет представление кукольного театра «Колобок»

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Театр кукол «Колобок» приглашает жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа на яркий праздник, в гости к Домовенку Кузе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Театральное кукольное представление пройдет в стенах Дома культуры «Филимоновский».

Новый год не за горами, а значит настало время предновогодних активностей. Помимо театрального представления, маленькие посетители мероприятия могут поздравить доброго волшебника Деда Мороза с Днем рождения. Гостей ожидает анимационная программа «С днем рождения Дед Мороз», после чего, добрый волшебник подарит присутствующим театральное представление «Приключения Домовенка Кузи»

Возрастное ограничение для посетителей — от трех лет. Вход на кукольное представление совершенно бесплатный.

Посетить данное мероприятие можно 17 ноября в 12:00 по адресу: Павлово-Посадский городской округ, ул. 1 Мая, д. 66, Дом культуры «Филимоновский».

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