Жители и гости Дмитрова приглашаются на выставку члена союза художников России

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка «Мама Африка», автором которой является член союза художников России, живописец и фотохудожник Павел Зеленецкий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено более сорока фотографий, сделанных с 2007 по 2012 годы во время культурно-этнографических экспедиций художника. В работах запечатлена жизнь в ЮАР, Намибии, Анголе, Сенегале, Гамбии, Тунисе и Марокко. Выставка позволяет взглянуть на африканский континент глазами художника, раскрывая экзотические обычаи и культуру местных народов.

Выставка завершится 4 августа 2024 года. Вход свободный.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения являются объектом культурного наследия России. На территории кремля работает музей-заповедник «Дмитровский кремль», располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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