Жителей Ленинского округа приглашают провести время на свежем воздухе в парке

В Ленинском городском округе для гостей парков подготовлена разнообразная программа, посвященная весенней тематике. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В видновских парках запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю. 12 марта в лесопарке «Высота» будет игровая программа для детей и весенняя мастерская, а в лесопарке «Апаринки» в тот же день пройдет детское мероприятие «Кудесница-весна». Посетить экоуроки и сделать поделки своими руками ребята смогут 13 марта в Тимоховском парке. В Центральном парке 14 марта для деток подготовлена целая игровая программа, где они будут танцевать, играть и мастерить поделки», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на сотрудников дирекции парков города Видное.

Там также напомнили, что каждый вторник и четверг в парке «Апаринки» проходят спортивные тренировки проекта «Активное долголетие». Интересная развлекательная программа ждет жителей округа и в выходные. Так, 16 марта можно будет хорошо провести время в Расторгуевском парке — принять участие в играх с аниматором, веселых танцах и сделать поделки своими руками.

«Приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нашим мероприятиям в парках Видного и насладиться яркими моментами вместе. Следите за информацией в наших социальных сетях», — прокомментировали в дирекции парков культуры и отдыха Ленинского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.