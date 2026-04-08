Задорожная заявила о травле со стороны Лазарева и Топалова

Российская актриса Анастасия Задорожная рассказала о травле, которой она подвергалась со стороны Сергея Лазарева и Влада Топалова в детстве. Все трое вместе участвовали в группе «Непоседы», сообщает « Звездач ».

По словам Задорожной, Топалов был задиристым и неконтролируемым подростком. Он рос в обеспеченной семье и к его мнению многие прислушивались, что приводило к неприятным последствиям.

«Они любили вдвоем с Сережей Лазаревым собраться бандой и начать тебя троллить. Мне было сложно, честно», — рассказала артистка.

Буллинг оставил глубокий след, поэтому Задорожная длительное время боролась с комплексами. При этом Лазарев стал ее первой любовью, а с Топаловым у нее произошел первый поцелуй.

