XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» завершился в Петербурге

В Северной столице завершился XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Проектный офис развития Арктики (ПОРА) представил инициативы, направленные на сохранение культурного наследия коренных народов и развитие научно-просветительской деятельности в арктическом регионе, сообщает «Бриф24» .

Глава ПОРА Максим Данькин рассказал о планах по изданию сборника юридических документов, касающихся коренных малочисленных народов.

«Понимание того, каким образом живут коренные народы, как они работают с природой, осваивают эту территорию, дало определенное представление о том, как нужно выстраивать государственные процессы, чтобы это было более эффективно и бережно по отношению к Арктике», — отметил он.

Уточняется, что одним из главных проектов центра стало создание спецвыпуска научного журнала «Арктика 2035». Он будет посвящен проблемам коренных народов и включит в себя специальный доклад Ассоциации КМНС.

ПОРА также презентовал проекты, направленные на сохранение языков и культур северных народов. В сотрудничестве с Ассоциацией КМНС и научными институтами, эксперты разработали алфавит для последнего арктического народа, не имеющего письменности, и организовали портал для его изучения. Был также обновлен раздел о культуре коренных народов на GoArctic.

В пресс-службе центра подчеркнули, что эти проекты отражают стратегическую задачу по обеспечению уважительного отношения к культурному наследию Арктики.

