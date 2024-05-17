Выставку-форум «Россия» посетили уже 13 млн человек

Ясюкович приехала со своей семьей: дочерью Анастасией Ясюкович и внуками — шестнадцатилетним Владиславом и трехлетней Сашей.

Юбилейная посетительница выставки проживает в Сургуте и приехала в Москву в гости к родственникам. Поздравили ее на стенде Кировской области.

«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе, и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз». Татьяна Ясюкович 13-миллионный гость выставки-форума «Россия»

По словам Анастасии Ясюкович, они с семьей любят путешествовать на машине по России. Семья старается каждый год выезжать, в том числе на машине.

«В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия — объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим. Спасибо огромное!» Анастасия Ясюкович

Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна из Сургута стала тринадцатимиллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент! Спасибо огромное! Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Наталья Виртуозова Генеральный директор выставки «Россия»

С 21 мая выставка станет настоящим цветочным садом. В программе будут посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий.