Выставка живых цветов пройдет в Коломне 14 и 15 июня

14 и 15 июня в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится презентация выставки живых цветов «Цветы июня». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция организована совместно с коломенским клубом цветоводов-любителей. Уже более 10 лет члены клуба представляют зрителям цветы, которые расцветают в июне. Клуб цветоводов-любителей объединяет людей разных профессий, увлеченных цветоводством. Каждый год они представляют большое разнообразие июньских цветов. На выставке будет представлено порядка 100 сортов пионов, ирисов и других цветущих растений. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию опытных цветоводов.

Открытие выставки запланировано на 12:00. Вход на открытие свободный.

15 июня, в субботу, в 12:00 в рамках выставки «Цветы июня» посетителей ждет мастер-класс по флористике. Гостей познакомят с искусством составления букетов, расскажут об основных принципах флористики: балансе, пропорции, текстуре и цветовых сочетаниях. Также продемонстрируют процесс создания каркасного букета.

Стоимость участия в мастер-классе — 250 рублей (полный билет), 150 рублей (льготный билет). Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону +7 (496) 614-70-83.

Мероприятие состоится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2.

Телефон для справок: +7 (496) 612-08-06.

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